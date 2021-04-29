عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفد أمريكي رفيع يزور السعودية والمنطقة لمناقشة ملف إيران

الخميس 29 أبريل 2021

الخليج 365

تفيد أنباء عن تخطيط الإدارة الأمريكية لإرسال وفد، يضم عدداً من كبار المسؤولين إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، للتباحث مع بلدان المنطقة بشأن المحادثات النووية الإيرانية.



ويتكون الوفد من أعضاء من وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع الأمريكية، وسيرأسه منسق سياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك ومستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت، وفقاً لما أكده العديد من الأشخاص المطلعين على هذا الملف.

ومن بين الأعضاء الآخرين في الوفد الأمريكي، جوي هود، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ودانا سترول نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط.

وسوف تكون السعودية المحطة الأولى للوفد، وفقا لما كشفه مسؤولون لوكالة "بلومبيرج" عن الخطط المبدئية للجولة، بينما ستكون المحطة التالية هي الإمارات، فمصر والأردن.

وذكرت "بلومبيرج" أن زيارة الوفد الأمريكي للمنطقة "تهدف لطمأنة الحلفاء حول المحادثات النووية مع إيران".

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الوفد سيناقش قضايا مهمة مرتبطة بالأمن القومي للولايات المتحدة والجهود المستمرة لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وتأتي زيارة الوفد وسط قلق متزايد من تنازلات قد تقدمها واشنطن لإيران في المحادثات الجارية في فيينا، وعودتها للاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.