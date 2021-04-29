شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات أوروبية مكثفة لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّدت الفصائل الفلسطينية، مساء أمس الأربعاء، رفضها تأجيل الانتخابات التشريعيّة؛ «بأي حال من الأحوال»، فيما أكد ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، دعم أوروبا لإجراء الانتخابات الفلسطينية، ومواصلة اتصالاته المكثفة مع الجانب الإسرائيلي لإجرائها في مدينة القدس الشرقية.

وقالت الفصائل في بيان مشترك: «نرى ضرورة احترام المواعيد المحددة للانتخابات والتوافقات الوطنية، وصولاً إلى تشكيل المجلس الوطني، مع التأكيد التام على إجرائها في القدس».

واعتبرت الفصائل، أن إجراء الانتخابات في القدس، يجعلها «ساحة من ساحات الاشتباك مع الاحتلال».

وشدّدت على ضرورة إشراك القدس في الانتخابات، وحذّرت من «العواقب السلبية للتأجيل».

اتصالات مكثفة

من جهته، أطلع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ضيفه بورغسدورف، على آخر مستجدات الأوضاع، والجهود التي تبذلها القيادة لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس ترشيحاً، ودعاية، وانتخاباً، وحسب المراسيم الرئاسية الصادرة بهذا الخصوص.

وأكد عباس «أهمية مواصلة الاتحاد الأوروبي الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة»، وحسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين برعاية دولية.

طائرات مسيرة

من جانب آخر، فرقت القوات الإسرائيلية، الليلة قبل الماضية، مئات الشبان الموجودين قرب باب العامود، في القدس المحتلة، واعتقلت عدداً منهم، فيما أُصيب العشرات بالاختناق إثر مواجهات في الضفة الغربية المحتلّة، كما أحرق مستوطنون سياراتٍ لمقدسيين في بيت إكسا.

وذكرت «هآرتس» أنه تم استخدام طائرات مسيرة خلال مواجهات وقعت في محيط «قبة راحيل» (مسجد بلال) بمنطقة بيت لحم وأثناء تظاهرات قرب حاجز قلنديا شمال القدس.

واستخدمت إسرائيل الطائرات المسيرة أول مرة قبل 3 سنوات خلال المواجهات عند حدود قطاع غزة.

ووفقاً للشرطة الإسرائيلية، فإنه يتم تشغيل طائرة بدون طيار بواسطة جهاز تحكم عن بعد، ويمكن أن تسقط ما بين 6 و12 عبوة خلال طلعة.(وكالات)