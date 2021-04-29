دعم أمريكي وأوروبي لتنفيذ خارطة الطريق الليبية

أكدت أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، الالتزام بموعد انتخابات ليبيا والإسراع في سحب المرتزقة، فيما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة تمكنت من توحيد أغلب المؤسسات ولم يبق سوى توحيد المؤسسة العسكرية، في حين نفت القيادة العامة للجيش الليبي الشائعات التي تنشرها بعض الأطراف وتتحدث عن غياب الأمن في بنغازي، الأمر الذي تسبب بإلغاء اجتماع مجلس الوزراء وزيارة الحكومة إلى المدينة.

وبحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، الوضع الأمني والسياسي ودعم الانتخابات في البلاد مع عدد من المبعوثين الخاصين والسفراء ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى يمثلون فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا ضمن مجموعة الدول الثلاثة دائمة العضوية + 2.

وأوضحت البعثة، أن الاجتماع بهدف دفع تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

التشديد على إجراء الانتخابات بموعدها

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة تمكنت من توحيد أغلب المؤسسات ولم يبق سوى توحيد المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية أمر يجب إنجازه في أسرع وقت.

الجيش يرحب بمجلس وزراء الحكومة المؤقتة

في سياق متصل، نفت القيادة العامة للجيش الليبي، الشائعات التي تنشرها بعض الأطراف وتتحدث عن غياب الأمن في بنغازي، الأمر الذي تسبب بإلغاء اجتماع مجلس الوزراء وزيارة الحكومة إلى المدينة.

وقالت القيادة العامة للجيش إنها ترحب بعقد اجتماع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في أي منطقة من المناطق التي تؤمنها، وخاصة في بنغازي، مع تنسيقها مع وزارة الداخلية وأجهزتها في المدينة للحماية والتأمين وعدم نقل عناصر من مدن أخرى تسيطر عليها الميليشيات والفوضى الأمنية.

إيطاليا تعيد فتح قنصليتها في بنغازي

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، عن إعادة افتتاح القنصلية الإيطالية في بنغازي وتعيين القنصل العام كارل باتوري على رأسها، مثمناً عودة الوحدة إلى ليبيا.

«5+5» تواصل اجتماعاتها المغلقة

على صعيد آخر، واصلت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اجتماعاتها في جلسات مغلقة أمس، لليوم الثاني على التوالي بسرت، بحضور مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

(وكالات)