عون: نرفض أن يكون لبنان معبراً للإساءة للدول العربية

بيروت: ”الخليج 365”، وكالات:

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأربعاء، أنه لا يقبل أن يكون بلده معبراً لما يمكن أن يسيء إلى الدول العربية الشقيقة عموماً، وإلى السعودية ودول الخليج خصوصاً، فيما ثمن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، موقف روسيا الداعم لتأليف حكومة اختصاصيين في أسرع وقت ممكن، بينما أصدر القضاء اللبناني قرار منع تصرف يشمل أسهما وعقارات في لبنان، وأسهما وعقارات وأموالا خارج لبنان، تعود لعدد من أصحاب المصارف ورؤساء مجالس إداراتهم.

الروابط المتينة

وجدد الرئيس اللبناني التأكيد على الروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول، التي وقفت دائماً إلى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها.

وأضاف عون، أن السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.

وجاءت تصريحات عون خلال استقباله وفداً من أعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين، بحضور عماد حب الله، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها حسان دياب.

وأكد وزير الصناعة اللبناني أن «حماية الأمن السعــودي هو مـــن مســـؤوليتنا أيضــاً كلـبنانيين».

الدعم الروسي

من جانب آخر، شكر الحريري خلال استقباله السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف، أمس، القيادة الروسية على الاستقبال الذي لقيه خلال زيارته الأخيرة لموسكو والتفهم الذي أبدته لمواقفه حيال الأزمتين السياسية والاقتصادية التي يرزح تحتهما لبنان، مثمناً موقف روسيا الداعم لتأليف حكومة اختصاصيين في أسرع وقت ممكن بما يتماشى مع المبادرة الفرنسية واهتمامها بمساعدته عبر تواصلها مع مختلف الأطراف الفاعلة.

ثم التقى الحريري السفير المصري ياسر علوي وعرض معه الأوضاع السياسية العامة في البلاد والجهود التي تبذلها القاهرة لمساعدة لبنان على الخروج من أزماته الراهنة.

التأليف في لائحة الانتظار

وفي الملف الحكومي، لم يسجل أي جديد؛ حيث فشلت حتى الآن كل المبادرات والوساطات الداخلية في تضييق شقة الخلاف المستحكم بين عون والحريري، في وقت تقول مصادر مواكبة إن العرقلة ليست داخلية فقط وإنما ترتبط بأزمات المنطقة وإن البعض في الإقليم لا يريد فك أسر الحكومة لحسابات إقليمية؛ حيث إن كلمة السر الإقليمية لم تصدر بعد بانتظار معرفة ما ستؤول إليه مباحثات فيينا حول النووي الإيراني، فيما تتهم أوساط القصر الرئاسي الحريري بأنه لا يريد تشكيل الحكومة ويرفض التفاهم مع عون كشريك أساسي في التأليف حسب الدستور، متوقعة استئناف الاتصالات الحكومية قريباً، وأن يدخل البطريرك بشارة الراعي مجدداً على الخط ويحاول تليين مواقف عون والحريري تمهيداً لجمعهما في لقاء جديد بعد فشل اللقاءات السابقة.

إلى ذلك، استمع المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار إلى إفادات ثلاثة شهود لم يسبق أن تم الاستماع إليهم من قبل في سياق التحقيقات الجارية، على أن يحدد جلسات أخرى متلاحقة لشهود آخرين قبل البدء بجلسات التحقيق مع المدعى عليهم من غير الموقوفين بالملف.