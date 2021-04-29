شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: استقرار المملكة لصالح الإمارات والعرب والمنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، برؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، معتبراً أن المملكة تشهد تغيراً جذرياً شاملاً ونهضة متجددة تعانق المستقبل.

وأكد قرقاش تعقيباً على مقابلة الأمير محمد بن سلمان، مع وسائل إعلام سعودية تناولت قضايا عدة، أن ازدهار واستقرار وريادة السعودية، هو في صالح الإمارات والعرب والمنطقة.

وأضاف في سلسلة تغريدات على «تويتر» أمس الأربعاء: «من الضروري التوقف عند مضامين الحديث الشامل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لما يحمله من رسائل مهمة ورؤية متفائلة للسعودية الشقيقة».

وتابع أن السعودية «بلد محوري يشهد تغييراً جذرياً شاملاً، ونهضة متجددة تعانق المستقبل». وقال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: «توقفت ملياً عند منهجية الطرح وسعة الاطلاع وطموح الرؤية. وأعجبني بشكل خاص رد الأمير محمد بن سلمان بشأن سرعة التحوّل، وضرورة انتهاز الفرص لتفتح آفاقاً جديدة».

وأشار إلى أنها «رؤية خيّرة وبرنامج طموح ينقل السعودية الشقيقة إلى فضاء أرحب، ويجدد النهضة والموقع، دعواتنا بالنجاح والتوفيق».

وأكد قرقاش أنه «في تناول الأمير محمد بن سلمان للسياسة الخارجية يبرز بشكل واضح، الحرص على السيادة والاعتدال وتدعيم شراكات السعودية الواسعة ضمن نظام دولي ميثاقي». وأضاف أن ازدهار واستقرار وريادة السعودية هو في صالح الإمارات والعرب والمنطقة.