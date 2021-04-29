ولي العهد السعودي: مشكلتنا مع إيران سلوكها السلبي.. وعلى الحوثي وقف النار

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن القرآن الكريم هو دستور السعودية، مشدداً على عدم الالتزام بمدرسة أو شخص معين في تطبيق أحكام الدين، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحديث عن نهضة اقتصادية في ظل وجود فكر متطرف. كما أكد أن مشكلة السعودية مع إيران، هي في سلوك إيران السلبي ودعمها للميليشيات في المنطقة، كما عرض على الحوثيين ضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات.

وعرض ولي العهد السعودي، في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية، إلى أبرز ما حققته برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية. وأكد أن النفط خدم المملكة بشكل كبير جداً، مشيراً إلى أن المملكة كانت دولة قائمة قبل النفط.

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول عام 2030 مستعرضاً منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل المملكة من غير الثروة النفطية، كاشفاً عن التوجه للإعداد بأن يكون لدينا رؤية 2040 والتي ستكون مرحلة المنافسة على مستوى عالمي، بعد تحقيق أهداف رؤية 2030. وكشف الأمير محمد بن سلمان أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، موضحاً أن أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالمياً، والنقاش حالياً لبيع 1% من أرامكو لأحد المستثمرين الأجانب. وأوضح أن أرامكو تتطلع إلى تحويل 3 ملايين برميل نفط إلى صناعات تحويلية في 2030.

وبشأن السياسة الخارجية، شدد الأمير محمد بن سلمان على أن «الولايات المتحدة شريك استراتيجي» للسعودية، مضيفاً: «نتفق مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأكثر من 90% من المسائل التي تتعلق بالمصالح السعودية الأمريكية». وتابع: «قد يزيد هامش الاختلاف أو يقل مع الإدارة الأمريكية». وأكد أن «السعودية تعمل مع كل دول العالم»، مضيفاً: «نعمل على الحفاظ على شراكتنا الاستراتيجية مع شركائنا في المنطقة، وتعزيز تحالفاتنا مع الدول الأخرى وصنع شراكات جديدة».

وفي شآن آخر، أكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تنظر لإيران بوصفها دولة جارة، مشيراً إلى أن الرياض تطمح لتكوين علاقات جيدة معها، لكن المشكلة هي سلوك طهران السلبي سواء عبر برنامجها النووي أو دعم ميليشيات خارجة على القانون.

وشدد على أنه لا يمكن للسعودية القبول بوجود ميليشيات مسلحة على حدودها تهدد أمنها، مجدداً دعوة الحوثيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال الأمير محمد بن سلمان: «انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن أمر غير قانوني». وأضاف: «لا شك أن الحوثي له علاقة قوية بالنظام الإيراني؛ لكن أيضاً الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعة العروبية واليمنية التي أتمنى أن تحيا فيه بشكل أكبر ليراعي مصالحه ومصالح وطنه قبل أي شيء آخر».

وأعرب عن الأمل بأن «يجلس الحوثيون إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول تكفل حقوق جميع اليمنيين وتضمن مصالح دول المنطقة». وأضاف ولي العهد السعودي أن «السعودية لا تقبل وجود تنظيم مسلح خارج على القانون على حدودها»، مشدداً على ضرورة أن يقبل الحوثيون وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وتابع: «العرض المقدم من السعودية هو وقف إطلاق النار والدعم الاقتصادي وكل ما يريدونه مقابل وقف إطلاق النار من قبل الحوثي والجلوس إلى طاولة المفاوضات».

(وكالات)