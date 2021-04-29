شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مرضى الصُّداع النّصفي من الإفراط في تناول المسكنات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

حذَّر الخبراء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، مرضى الصُّداع النّصفي المتكرر، من الإفراط في استخدام المسكّنات، حيث أن الإفراط يؤثر سلباً في فاعلية العلاجات الوقائية التي يصفها الأطباء لهؤلاء المرضى، ويؤثر سلباً في الرعاية الصحية التي يجب أن تقدم لهم.

وقال الدكتور رانجيث مينون، رئيس قسم برنامج علاج الصُّداع في معهد الأعصاب، في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، إن الأطباء يلاحظون ازدياد عدد المرضى من الصُّداع النصفي العرضي، إلى الصُّداع النّصفي المزمن، ويعود السبب الأكبر في ذلك إلى الإفراط في استخدام الأدوية.