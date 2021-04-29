شكرا لقرائتكم خبر عن الرقباني: مستشفى حمدان بن راشد تكريم لمسيرة الراحل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أثناء ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية للجمعية، نبارك إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنشاء مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان في دبي، والذي سيقدم العلاج لمرضى السرطان في دولة الإمارات من غير القادرين على تحمل كلفة العلاج مجاناً.

وقال: هذا الصرح الطبي الجديد الذي يحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، خير تكريم لمسيرة الراحل الكريم، رجل الإنسانية وصاحب السجل الحافل بالعطاء، الذي امتدت أياديه البيضاء بالخير والعطف على الجميع، بأبوة صادقة عبر مبادرات إنسانية وصحية وتعليمية رائدة ارتقت بحياة الناس والمجتمعات في العديد من الدول. مثمناً دوره في دعم مسيرة الجمعية منذ بدايتها، حيث تبرع المغفور له بوقف لصالح مشاريع الخير التي تنفذها الجمعية، إضافة إلى الدعم المتواصل للمشاريع والبرامج الموجهة لصالح الفئات المحتاجة، ومساهمته في نهضة العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وعبر العالم.