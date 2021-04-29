شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: المنح الدراسية تجسد وفاء القيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر «تويتر» أن برنامج المنح الدراسية في التعليم العالي للعاملين في خط الدفاع الأول وأبنائهم هو تقدير وإخلاص من القيادة لمن يضحي للوطن، وقال سموه: «توجيهات الشيخ محمد بن زايد عبر مكتب فخر الوطن، بإطلاق برنامج منح دراسية في التعليم العالي للعاملين في خط الدفاع الأول وأبنائهم، تقدير للدور البطولي خلال أزمة «كوفيد 19»، وتجسيد لمنهج القيادة الإماراتية القائم على الإخلاص والوفاء لكل من يعمل ويجتهد ويضحي في سبيل الوطن وسلامته ورفعته».