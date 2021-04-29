شكرا لقرائتكم خبر عن «جي 42» و«رزق» تتعاونان لرعاية صحية حديثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت «رزق»، إحدى الشركات الناشئة في إمارة أبوظبي وأول تطبيق متطور للخدمات عند الطلب في الدولة، عن فخرها بشراكتها مع «جي 42 للرعاية الصحية»، لتوفير اختبارات وتفاعل البوليميراز المتسلسل (مسحة الأنف) للمواطنين الإماراتيين.

وقال عبد الله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «رزق»: «في إنجاز آخر نحو التميز في تقديم الخدمات، تُمثل شراكتنا مع شركة جي 42 للرعاية الصحية خطوة عملاقة للأمام نحو توفير رعاية صحية كفوءة تركز على المريض».

وقال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي42 للرعاية الصحية»: «نحن ملتزمون بتطوير قطاع رعاية صحية مستدام من الطراز العالمي في دولة الإمارات وخارجها، حيث تأتي شراكتنا مع«رزق»لتُضيف مستوى جديداً من القدرات والإمكانات التي تدعم جهودنا لجعل خدماتنا متاحة للجميع».