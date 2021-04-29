شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تغلق مغسلة ومركزاً للياقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أغلقت بلدية دبي مغسلة في منطقة نايف ومركز لياقة بدنية في منطقة الحمرية بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومخالفة تدابير كورونا، وخالفت مؤسستين وأنذرت 24 مؤسسة.

وبحسب التقرير اليومي الصادر من بلدية دبي نفذ مفتشو البلدية 2333 زيارة رقابية، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2305 مؤسسة.

وطالبت بلدية دبي المؤسسات بضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها للحد من انتشار عدوى «كورونا»، والتباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات.