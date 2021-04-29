شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج «رعايتي» يربط 2500 مرفق حكومي وخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أن برنامج «رعايتي» لتبادل المعلومات الصحية (HIE) يواصل خطته للربط بين المستشفيات الحكومية والخاصة وأكثر من 2500 مرفقًا للرعاية الصحيّة، بما في ذلك العيادات ومراكز التشخيص ومراكز غسل الكلى والصيدليات.

كما يسهم ربط «رعايتي» مع مشروعي «نابض» و«ملفي»، في توفير قاعدة البيانات المركزية الحالية في دبي وابوظبي لتبادل المعلومات الصحية، وخدمات «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية»، ويشكل نجاح «رعايتي» تحولاً إيجابياً في مشهد الرعاية الصحية في الدولة ، ويمثل البرنامج منصة متطورة لتحسين تجربة الرعاية الصحية للمرضى في دولة الإمارات من خلال نظام مركزي ومتكامل.