شكرا لقرائتكم خبر عن طفل عبقري يتخرج في المدرسة والكلية بسن 12 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

رغم الأزمات التي تسببت فيها جائحة كورونا في العالم، لكنها منحت الطفل الأمريكي العبقري مايك ويمر، فرصة ذهبية، لتحقيق حلم حياته، وهو التخرج في المدرسة الثانوية والجامعة في الأسبوع نفسه، من الشهر المقبل، على الرغم ،أنه لم يتعد بعد الثانية عشرة من عمره.

وعرف ويمر، الذي يعيش في سالزبوري بولاية كارولينا الشمالية، بنبوغه، وشغفه بالتكنولوجيا منذ طفولته. فقرر الطفل استغلال فترة الانقطاع عن المدرسة بسبب الجائحة، لتلقي فصول دراسية إضافية، ليختصر بذلك أربع سنوات دراسية في عام واحد.

وبعدما بدأ ويمر في تلقي فصول دراسية مزدوجة، أدرك أنه يحتاج فقط إلى عدد قليل منها للحصول على درجة الزمالة الجامعية بعد تخرجه في المدرسة الثانوية.

شغف ويمر بالدراسة، مكنه في النهاية من اختصار سنوات طويلة في التعلم، إذ سيتخرج في كلية «روان كاباروس المجتمعية» في 21 مايو/ أيار المقبل، وفي المدرسة الثانوية في «أكاديمية كونكورد» في الأسبوع نفسه.

ويعرف عن ويمر اهتمامه بالروبوتات، وميوله للتكنولوجيا، إذ امتلك الطفل الصغير أول جهاز «آيباد» وعمره 18 شهراً فقط. وخلال فترة الإغلاق، تعلم ويمر البرمجة وصناعة الروبوتات بشكل ذاتي عبر الإنترنت، كما أنشأ شركته الخاصة «ريفليكت شويال» التي تجمع بين منصات وسائل التواصل وأجهزة إنترنت الأشياء.

وقال ويمر لشبكة «سي إن إن»: إن «هدفي هو بناء تكنولوجيا تمكّن الناس من عيش حياة أفضل»، من خلال تبسيط كيفية عمل تقنية المنزل الذكي، من أجل مساعدة الآخرين.

ويدرس ويمر حالياً خياراته المستقبلية، عقب التخرج، ومن ضمنها عروض عمل داخل الولايات المتحدة وخارجها، أو الاستمرار في التعليم، أو المضي في بناء شركته الخاصة.

ورغم شغفه بالتعلم، لم ينس ويمر طفولته، إذ يخصص وقتاً لأنشطة مثل لعب كرة السلة ويقول عن ذلك: «يعتقد الكثيرون أنني تخليت عن طفولتي أو فقدتها بطريقة ما، لكني أقول لهم إنني أمضي وقتاً كبيراً من حياتي كطفل عادي».