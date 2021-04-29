الأسرة.. القاعدة الأساسية والمنطلق لبناء المجتمع

الشارقة:”الخليج 365”

نظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة أمسية رمضانية ضمن برنامج «صالون الشارقة الثقافي» بعنوان «القيم الإسلامية ودورها المستقبلي في مواجهة تحديات الحياة الاجتماعية - العلاقات الأسرية»، قدم الأمسية د. فتحي عبد الرحمن الحوفي أستاذ مشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعة القاسمية، وأدار الجلسة د.محمد بن جرش حيث أكد في بداية الأمسية أن «الأسرة تعتبر القاعدة الأساسية والمنطلق لبناء الفرد والمجتمع وهي سياجه الأمين في ظل التحديات العاتية التي تضرب الأسس والقيم والتي من أجلها يحيا المجتمع في منظومة العلاقات وتحدد معه أسلوب الحياة».

وضمت الأمسية محاورعدة منها ما هو مفهوم القيم وأهميتها ؟ حيث قال د.الحوفي: «بداية لا بد وأن أشير إلى أنه من توفيق الله لنا أن يسر هذا اللقاء في شهر رمضان، ورمضان كما هو معلوم شهر القرآن، والقرآن هو دستور القيم والأخلاق، تحدث القرآن عن القيم والأخلاق في خمسة آلاف آية من مجموع 6348 آية، تضمنت الحديث عن 361 خلق أي ما يزيد عن أيام السنة القمرية، ويقترب من أيام السنة الميلادية.»

وتابع: «وفي هذا إشارة واضحة إلى اهتمام القرآن بالمنظومة القيمية والأخلاقية، وإذا كان القرآن قد اهتم بالأخلاق على هذا النحو فإن الرسول الكريم _صلى الله عليه وسلم_ حصر الهدف الأسمى من بعثته في إتمام مكارم الأخلاق، وقد تجسدت كل أخلاق الإسلام في شخصه الكريم _صلى الله عليه وسلم_لذا وصفه الله سبحانه بقوله»وإنك لعلى خلق عظيم«، كما أن نجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان وثيق الصلة بالأخلاق الفاضلة، قال الله تعالى: «فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك».

وأكد د.الحوفي أن الأخلاق هي الدين والمنظومة الأخلاقية في الإسلام تشمل كل القيم، وقد أقام الإسلام أحكامه الشرعية في مجال العلاقات الأسرية على أساس القيم والأخلاق، ولما كانت دائرة العلاقات الاجتماعية غير محصورة في محيط الأسرة رسمت القيم الإسلامية ملامح التعامل مع فئات المجتمع.