البرلمان الأوروبي يقر الاتفاق التجاري مع بريطانيا

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"الخليج 365" من لندن: رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، بموافقة الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة، تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 مايو/أيار المقبل.

وكتب جونسون تغريدة عبر تويتر: "نبأ عظيم أن البرلمان الأوروبي صوت بأغلبية ساحقة لصالح اتفاقية التجارة والتعاون الخاصة بنا".

وأضاف أن الاتفاقية ستمنح بلاده تجارة "دون تعريفات جمركية وحصص صفرية"، ما يعني صلاحية تداول كافة السلع التي يتمتع بها أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وتحدد الاتفاقية، شكل التجارة والتعاون بين الجانبين، منها قواعد المنافسة العادلة والضرائب وصيد الأسماك والمستهلكين والحركة الجوية والطاقة والتجارة عبر الحدود والوصول إلى الأسواق.

وقال جونسون: "لقد حان الوقت الآن للتطلع إلى علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، بريطانيا باتت أكثر عالمية"، فيما قال في بيان صادر عن مكتبه اليوم الأربعاء، إنها "المحطة الأخيرة في رحلة طويلة".

تصويت بالأغلبية

وقال البرلمان الأوروبي في بيان، الأربعاء، إن أغلبية أعضائه صوتت لصالح منح موافقتهم على الاتفاقية، التي تحدد قواعد العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وجرى تصويت الأعضاء خلال وقت متأخر، الثلاثاء، بموافقة 660 صوتا مقابل 5 أصوات معارضة، وامتناع 32 عن التصويت، في حين تم تمرير القرار المصاحب، الذي يحدد تقييم البرلمان للصفقة، بأغلبية 578 صوتا.

وكان من المقرر أن ينتهي التطبيق المؤقت لنص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في 30 أبريل/نيسان، لكن أعضاء البرلمان الأوروبي أرجأوا لوقت طويل تحديد موعد لهذا التصويت احتجاجا على تأجيل لندن بعض ضوابط البضائع في إيرلندا الشمالية.

وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني 2020 لكن أعقبته فترة انتقالية حتى نهاية العام الماضي للسماح بالتفاوض بشأن العلاقة الجديدة بين لندن والتكتّل الأوروبي.

تهديد فرنسي

وفي سياق متصل، هددت فرنسا أمس الثلاثاء المملكة المتحدة بـ "اتخاذ إجراءات" تطال الخدمات المالية إذا لم يتم تنفيذ اتفاقية صيد السمك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون "نحن نطلب تطبيق الاتفاق وفي حال لم يتم تنفيذه فإننا سنتخذ إجراءات " تطال قطاعات أخرى إذا لزم الأمر"، مضيفاً "تتوقع المملكة المتحدة منا عدداً من تصاريح الخدمات المالية. ولن نعطي أيًا منها حتى نحصل على الضمانات التي تمتثل لها المملكة المتحدة فيما يتعلق بمصايد الأسماك ". وأضاف بون "المسألة أخذ وعطاء، يجب على الجميع احترام التزاماته".

اتفاق صيد الأسماك

في السياق، دعت باريس المفوضية الأوروبية الجمعة إلى التحرك "بحزم" من أجل "تسريع" تنفيذ الاتفاق المتعلق بصيد السمك المبرم مع بريطانيا لما بعد بريكست، بينما شهدت فرنسا حركة احتجاجية ليل الخميس الجمعة من قبل صيادي الأسماك في بولون -سور-مير.

وتجمع أكثر من مئة بحار ليل الاسبوع الماضي، في بولون-سور-مير (با دو كاليه) أول ميناء فرنسي لصيد السمك، للاحتجاج على ما وصفوه "كذبة" الاتفاقية الخاصة بالوصول إلى المياه البريطانية. وهدف التحرك إلى منع الشاحنات القادمة من بريطانيا المحملة بالمأكولات البحرية أمام دائرة التفتيش البيطري والصحة النباتية. ويدين الصيادون التأخير في منح تراخ ص الوصول إلى المياه البريطانية بعد قرابة ثلاثة أشهر على إبرام اتفاق الصيد بين لندن والمفوضية الأوروبية.