شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن مستهدفات الحكومة لمعدلات النمو.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، والتي تتمثل في الإصلاح الهيكلى، واستعرض رئيس الوزراء عدد من الأرقام الهامة حول مستهدفات النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، نستعرضها فيما يلى:
- نسب نمو الناتج المحلي وصلت إلى 3.6% بسبب أزمة كورونا.
- الحكومة تستهدف معدل نمو للناتج المحلى من بين 6 إلى 7 % خلال السنوات الثلاث القادمة.
- نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي تضاعف من 2.7 أو 2.8 % إلى 5% على الأقل.
- زاد نصيب قطاع الصناعات التحويلية من 12.5 % إلى 15%.
- تطلع الحكومة إلى خفض العجز الكلي بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي تدريجياً ليصل في عام 2023 / 2024 إلى 5.5%.