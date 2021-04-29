شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن مستهدفات الحكومة لمعدلات النمو.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، والتي تتمثل في الإصلاح الهيكلى، واستعرض رئيس الوزراء عدد من الأرقام الهامة حول مستهدفات النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، نستعرضها فيما يلى: