شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية شباب الأحزاب يكشف تفاصيل تأخر إعلان نتيجة تكليف دفعتين بالصيادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه جرى التقدم بطلبات إحاطة بشأن عدم تكليف دفعة كلية الصيادلة، موضحا أنها قضية رأى عام وجرى التواصل من خلال مجلس النواب مع وزارة الصحة، وسيحدد موعد لنظر هذه الطلبات لإعطاء الناس حقوقها وترسيخ دولة القانون.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أنه لا يجب اتخاذ أى إجراءات تخالف القانون، موضحا أن هناك تحركات من وزارة الصحة تخالف قانون التكليف، متسائلا: هل نحن في مدعاة أى استشارة قانونية لسبب معين؟ ولا تريد وزارة الصحة تكليف دفعات ولماذا لم تلجأ للبرلمان لعمل تقنين تشريعى ينظم الوضع؟

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون يسمح بتكليف جزء من الدفعة وليس كامل الدفعة، والمشكلة في تكليف الصيادلة، كما أن التكليف تأخر لمدة 3 سنوات مخالفة للقانون، كما أن التنسيق الإلكترونى لم تقل أن نأخذ تقديرات معينة، كما أن وزارة الصحة وبدأت تأخذ من الدفعات التي قدمت في التنسيق، كما أنه تم تكليف مجموعة من الصيادلة تقديراتهم أقل من تقديرات لدفعات لم يتم تكليفها، متسائلا: ما هى الآلية التي يتم من خلالها التكليف؟، مضيفا "هناك أخطاء عن عدم تكليف دفعة كاملة".

وفى وقت سابق، تقدّم النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حول أسباب تأخر إعلان نتيجة تكليف صيادلة مصر دفعتي 2018-2019.

وقال عمرو درويش فى طلب الإحاطة، إنه عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حيث كانت وزارة الصحة أعلنت عن فتح باب التسجيل في حركة تكليف الصيادلة بعد الإعلان عن بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعة 2018 دور أول وثان وفبراير ويناير 2020 كما أعلنت الوزارة أن التكليف سيتم بنظام التنسيق الإلكترونى العام في ضوء قواعد التوزيع – الرغبات – المجموع الاعتبارى للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.