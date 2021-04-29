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‏البرلمان الأوروبي يُقر قيودًا على المنصات الإلكترونية لحذف المحتويات الإرهابية

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محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (ا ف ب)

أقر البرلمان الأوروبي قيودا مشددة تفرض على المنصات الإلكترونية حذف المحتويات "ذات الطابع الإرهابي" في غضون ساعة. وكان هذا النص تم التوافق بشأنه في ديسمبر بين البرلمان والمجلس الأوروبي.

تبنى البرلمان الأوروبي مساء أمس الأربعاء قيودًا مشددة تتيح فرض إزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو "ذات الطابع الإرهابي" خلال ساعة على المنصات الإلكترونية، ما يمهد الطريق لتطبيقها العام المقبل في الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية الجلسة، تم اعتماد النص في القراءة الثانية من دون تصويت في ظل عدم وجود أي تعديل للحل الوسط الذي تم التوصل إليه في ديسمبر مع المجلس الأوروبي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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