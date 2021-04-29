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‏رئيس وزراء الهند: ناقشت مع بوتين تطور أوضاع كورونا في البلاد

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس الأربعاء، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وكتب مودي على صفحته في "تويتر": "أجريت اليوم مكالمة رائعة مع صديقي فلاديمير بوتين. لقد ناقشنا تطور الأوضاع الخاصة بكوفيد-19، وشكرت الرئيس بوتين على الدعم والمساعدة التي تقدمها روسيا للهند في مكافحة الجائحة".

وتأتي الهند في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس ، حيث تجاوزت حصيلتها وفقا للإحصاءات الأخيرة، 17,9 مليون حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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