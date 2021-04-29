تكريم طلبة التربية الخاصة في احتفالية فنية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

كرّم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، طلبة مدارس التربية الخاصة من الصم والبكم والمكفوفين، في احتفالية بمركز الخارجة.

قال جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، مساء الأربعاء، إنه جرى تنظيم احتفالية فنية بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة، بحضور الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ بقائمة الحزب عن المحافظة، ولفيف من كوادر وقيادات الحزب وأهالي المحافظة، لتكريم طلبة التربية الخاصة بمدينة الخارجة.

وأكد أنه جرى توزيع 100 هدية على الطلاب المكرمين، تضمنت حقيبة مدرسية وفانوس رمضان، في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عنهم، من خلال مبادرة "حياة كريمة" وفي إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وأعضاء هيئته البرلمانية، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.