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اليوم / بدء محاكمة شركة "أسترازينيكا" بسبب لقاح "كورونا"

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اسماعيل عبد الحي - بدأت المحكمة الإبتدائية ببروكسل اليوم، الأربعاء 28 أفريل 2021، الإجراءات القانونية للمفوضية الأوروبية ضد شركة الأدوية الأنجلو-سويدية "أسترازينيكا" بشأن إمدادات اللقاح.

 

وبدأت المفوضية، المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي، الإجراءات التي إتهمت الشركة بالفشل في الوفاء بعقدها لتوريد لقاحات COVID-19، وعدم وجود خطة "موثوقة" لضمان التسليم في الوقت المناسب.

 

وقالت المفوضية إن الإجراءات علنية وستتكون من جلستين، وتجرى بموجب إجراء طارئ، مما يعني أنه يمكن الإنتهاء منها في غضون أسابيع.

 

من جانبها، أعلنت "أسترازينيكا" عن أسفها لقرار الإتحاد، وأكدت أنها ستسلم خمسين مليون جرعة من اللقاح للدول الأوروبية بنهاية أفريل الحالي.

 

 

 

وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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