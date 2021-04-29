اليوم / بدء محاكمة شركة "أسترازينيكا" بسبب لقاح "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - بدأت المحكمة الإبتدائية ببروكسل اليوم، الأربعاء 28 أفريل 2021، الإجراءات القانونية للمفوضية الأوروبية ضد شركة الأدوية الأنجلو-سويدية "أسترازينيكا" بشأن إمدادات اللقاح.

وبدأت المفوضية، المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي، الإجراءات التي إتهمت الشركة بالفشل في الوفاء بعقدها لتوريد لقاحات COVID-19، وعدم وجود خطة "موثوقة" لضمان التسليم في الوقت المناسب.

وقالت المفوضية إن الإجراءات علنية وستتكون من جلستين، وتجرى بموجب إجراء طارئ، مما يعني أنه يمكن الإنتهاء منها في غضون أسابيع.

من جانبها، أعلنت "أسترازينيكا" عن أسفها لقرار الإتحاد، وأكدت أنها ستسلم خمسين مليون جرعة من اللقاح للدول الأوروبية بنهاية أفريل الحالي.

وكالات