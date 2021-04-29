10 أنشطة لمركز الملك سلمان للإغاثة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 8725 سلة غذائية رمضانية للأسر المحتاجة والنازحين في محافظة بلاتو بجمهورية نيجيريا، استفاد منها 52.350 فردا.

النيجر

توزيع سلال غذائية رمضانية للأسر الأشد احتياجًا في جمهورية النيجر، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر، تركي بن ناجي العلي.

باكستان

توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المحتاجة في باكستان، حيث جرى توزيع 998 سلة غذائية في منطقة بشين بإقليم بلوشستان استفاد منها 5988 فردا.

فلسطين

توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المحتاجة في الضفة الغربية وقطاع غزة بدولة فلسطين، وجرى توزيع 6300 سلة غذائية في محافظتي طولكرم وقلقيلية بالضفة الغربية وقطاع غزة، استفاد منها 31.500 فردا.

اليمن

توقيع اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع زكاة الفطر لعام 1442هـ في اليمن، وسيجري بموجب الاتفاقية تأمين زكاة الفطر وتوزيعها على الأسر المحتاجة والنازحة في محافظات عدن، والمهرة، ومأرب، وحضرموت، وأبين، ولحج، والضالع، وتعز، وشبوة، ليستفيد منها 294.000 شخصا.

موريتانيا

توزيع 9 أطنان من السلال الغذائية في مقاطعة توجنينن بالعاصمة نواكشوط استفاد منها 1080 فردا.

زامبيا

تسليم هدية المملكة لجمهورية زامبيا المتضمنة 50 طنا من التمور، وقام بتسليم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية زامبيا، أسامة بن محمد كرنشي، وذلك إلى الوزيرة بمكتب نائبة رئيس جمهورية زامبيا السيدة أوليبيا بيري موانسا.

بوركينا فاسو

تسليم مساعدات صحية تتمثل بـ23 جهاز تنفس اصطناعي لجمهورية بوركينا فاسو لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

البوسنة والهرسك

تسليم هدية المملكة للبوسنة والهرسك المتضمنة 50 طنا من التمور، وقام بتسليم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك، أسامة بن داخل الأحمدي، لنائبة مدير إدارة الرعاية الاجتماعية أمينة سمايتش، بمركز الملك فهد الثقافي في سراييفو.

الكاميرون

تسليم مساعدات طبية لجمهورية الكاميرون لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بقيمة مليون و700 ألف دولار أمريكي.