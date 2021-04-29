الحوثي يعفي أنصاره من الزكاة

في مواصلة لافتراءات الحوثيين وتحريفهم المستمر للفتوى والدين لخدمة أهدافهم على حساب الشعب اليمني، أعفى مفتي الحوثيين فئات من الناس في صنعاء من دفع زكاة الفطر لهذا العام، فيما شدد على نزعها من كافة الفئات الأخرى بمختلف ظروفهم الاجتماعية والمعيشية سواء كانوا فقراء أو مساكين أو غير ذلك، حيث شملت الفئات المعفية من الزكاة الزينبيات وأقاربهن، والمقاتلين في الجبهات وأهاليهم من الدرجة الأولى، والقيادات الحوثية في الوزارات وباقي القطاعات التي يسيطر الحوثيون عليها.

المجهود الحربي

وقال مصدر في العاصمة صنعاء، إن مفتي الحوثيين شرف الدين، قام، مؤخرا، بتحديد فئات لا يحق أخذ الزكاة منهم، مما يعني أن الحوثيين لا زكاة عليهم، وتشمل أي شخص يعمل تحت سلطة الحوثيين أو توجيهاتهم ويخدم أهدافهم، فيما شدد على دفع الزكاة وأخذها بالقوة من باقي الفئات ودفعها لدعم المجهود الحربي، وحث الناس على الالتزام بذلك في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

فرق أمنية

وبين المصدر، أن الحوثيين منذ ثلاث سنوات قاموا بتعيين أشخاص مهامهم جمع الزكاة مع وجود فرق أمنية معهم، مشيرا إلى أن صدور مثل هذه الفتوى الحوثية لم تكن غريبة أو نادرة، بخاصة وأنهم ضيقوا على الناس في كافة المجالات وحرفوا الدين وهدموا المساجد وأحرقوا المصاحف وتكذيب الحديث، وفي المقابل يعاقب من يرفض الدفع للزكاة أو يتعذر لظروفه، وأكد المصدر أن البدء في هذا الإجراء الإجرامي سيكون من هذا العام، ولم تكن المرة الأولى التي يعفي الحوثيون باقي عناصرهم الإجرامية من الواجبات والحقوق الشرعية، بل هناك عمل وتمييز من وقت مبكر في شتى المجالات.

الفئات المعفية من دفع الزكاة وفقا لفتوى الحوثي

الزينبيات وأقاربهن

المقاتلون في الجبهات وأهاليهم من الدرجة الأولى

أي شخص يعمل تحت سلطتهم أو توجيهاتهم ويخدم أهدافهم

القيادات الحوثية في الوزارات

باقي القطاعات التي يسيطرون عليها