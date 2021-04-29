إيران تسعى لتمكين وكلائها من تصنيع الصواريخ

شكل انتشار الصواريخ الباليستية وصواريخ المدفعية التي تقوم إيران بإمدادها إلى وكالائها من الميليشيات الإرهابية قلقا متزايدا، كما كشف الفحص الدقيق للمصادر الإيرانية، والوثائق التي يُرجح أن المخابرات الإسرائيلية سربتها والصواريخ التي كشف عنها الحوثيون، عن استراتيجية لتمكين وكلائها بشكل أشمل مما كان يُعتقد سابقًا، بالتعاون مع صناعة الصواريخ الإيرانية.

ويبدو أن فيلق القدس (QF) التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC) عازم على تمكين جميع وكلائه الرئيسيين ليكونوا قادرين على تصنيع صواريخ مدفعية وصواريخ دقيقة التوجيه بشكل مستقل أيضا، كما أن هناك أيضا جهد التطوير الخاص الذي يهدف إلى إنشاء صواريخ مدفعية بسيطة وأنظمة صواريخ قصيرة المدى ووحدات إنتاج مصممة خصيصا للإنتاج المحلي.

تعزيز التهريب

ولكن كيف تزود إيران وكلاءها وحلفاءها بصواريخ باليستية متطورة وأطول مدى وصواريخ مدفعية؟

لسنوات، كان الجواب من خلال التهريب. ولا شك أن إيران تواصل نقل الصواريخ مباشرة خارج حدودها إلى حد ما. ومع ذلك، فقد تم تعزيز التهريب في السنوات الأخيرة من خلال طريقتين أخريين للنقل: وهما توفير مجموعات التوجيه لتعديل المخزونات الحالية من صواريخ المدفعية، والتوفير الشامل لقدرات التصنيع.

كما أن الدعم الإيراني لتمكين إنتاج الصواريخ المحلية ليس بجديد، حيث تشير التقارير حول ترسانات الصواريخ للفصائل الفلسطينية في غزة بانتظام إلى المساعدة الإيرانية للتصنيع المحلي، وأصبح مصنع الصواريخ المزعوم لحزب الله في سهل البقاع موضوع اتهامات متنافسة في العلاقة بين إسرائيل وحزب الله، والمتمردين الحوثيون في اليمن، وكما أن بعضا منهم يطلقون الصواريخ على منشآت الولايات المتحدة في العراق بشكل أسبوعي تقريبا.