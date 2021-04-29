البحرية الأمريكية تتحول من مكافحة الإرهاب إلى التهديدات العالمية

تمر قوات البحرية الأمريكية الخاصة بعملية انتقال كبيرة لتحسين القيادة وتوسيع قدرات الكوماندوز الخاصة بهم لمحاربة التهديدات من القوى العالمية مثل الصين وروسيا، بعد عشر سنوات من العثور على أسامة بن لادن وقتله، وتعتمد الخطة الجديدة على تقليل عدد فصائل SEAL بنسبة تصل إلى 30 %، وتزيد من حجمها لجعل الفرق أكثر فتكا وقدرة على مواجهة الخصوم البحريين وتحت سطح البحر. وستكون هناك عملية فحص جديدة ومكثفة لنخبة المحاربين في البحرية، للحصول على قادة أعلى جودة.

وذكرالأدميرال هيو هوارد، القائد الأعلى لقوات الأختام، خططه في مقابلة حصرية مع وكالة أسوشيتد برس، أن قوات العمليات الخاصة التابعة للبحرية كانت تركز على عمليات مكافحة الإرهاب، ولكن يجب الآن أن تبدأ في التطور إلى ما بعد تلك المهام.

استراتيجية البنتاجون

ويعكس هذا القرار استراتيجية البنتاجون الأوسع لإعطاء الأولوية للصين وروسيا اللتين تعملان على تنمية جيوشهما بسرعة وتحاولان توسيع نفوذهما في جميع أنحاء العالم.

ويعتقد قادة الدفاع الأمريكيون أن عقدين من الحرب ضد المسلحين والمتطرفين قد استنزفتا الموارد، مما تسبب في خسارة أمريكا أمام موسكو وبكين.

وبين هوارد، أن مكافحة الإرهاب لها فوائدها، حيث سمحت بصقل مهاراتهم في تطوير شبكات الاستخبارات وإيجاد الأهداف وضربها. كما أن العديد من هذه الأشياء قابلة للتحويل، لكننا الآن بحاجة إلى الضغط على أنفسنا للعمل ضد تهديدات الأقران.

نتيجة لذلك، يضيف هوارد أفرادا إلى فصائل SEAL لتعزيز القدرات في الحرب الإلكترونية والأنظمة غير المأهولة، وشحذ مهاراتهم لجمع المعلومات الاستخباراتية وخداع العدو وهزيمته.

حجم الفصائل

و أضاف هوارد نظرا لأن مجتمع Navy Special Warfare يعود أكثر وأكثر إلى جذوره البحرية، فإن تكاملهم المتزايد عبر الأسطول- فوق وتحت وعلى البحر- سيعزز بشكل لا لبس فيه قدراتنا البحرية الفريدة لمساعدتنا على التنافس والفوز ضد أي خصم، وستضيف زيادة حجم فصائل SEAL قدرات تقنية عالية. وخفض عدد الوحدات سيسمح لهوارد بتخليص القوة من القادة السامين ويكون أكثر انتقائية في اختيار القادة.

اختيار أفراد القوات البحرية يتم عن طريق

- عملية «التعمية المزدوجة» لمقابلات المرشحين التي كان يستخدمها الجيش، بحيث لا يتأثر أي من الطرفين برؤية الآخر فعليا

- تكثيف عملية الفحص بمزيد من التقييمات النفسية لتقييم سمات الشخصية

- إخضاع البحارة لفحص SEAL الأولي