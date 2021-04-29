البحرية الإسرائيلية تصيب صيادا فلسطينيا

أفاد تقرير فلسطيني بإصابة صياد برصاص قوات إسرائيلية قبالة شاطئ بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات االفلسطينية (وفا) أن زوارق إسرائيلية أطلقت أعيرة معدنية مغلفة بالمطاط صوب أحد الصيادين أثناء مزاولته الصيد على مسافة قريبة من الشاطئ، ما أدى إلى إصابته. وتغلق إسرائيل منذ وقت سابق مساحة الصيد البحري في قطاع غزة كليا، وذلك ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.



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