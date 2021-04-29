قوات حفتر ترحب بعقد اجتماع الحكومة الليبية

ذكرت القيادة العامة لما يعرف بالجيش الوطني الليبي، أن القيادة العامة لا يربطها أي رابط بالحكومة المؤقتة سواء رابط سيادي أو خدمي وحتى على مستوى التواصل إلا أنها ترحب بعقد اجتماع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في أي منطقة من المناطق التي تؤمنها وبخاصة في مدينة بنغازي. وجاء في بيان للقيادة العامة بخصوص اجتماع الحكومة المؤقتة في مدينة بنغازي خلال الأيام الثلاثة الماضية أن «وسائل إعلام تابعة للتنظيمات المتطرفة وغير المهتمة بوحدة ليبيا ونجاح العملية السياسية» نشرت «معلومات كاذبة مفادها أن مدينة بنغازي غير آمنة وتعاني، والتي بسببها كما ادعت هذه الأطراف تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء وزيارة الحكومة المؤقتة إلى مدينة بنغازي». وأضاف البيان: «القيادة العامة أكدت أن مثل هذه الشائعات لا ينشرها إلا أعداء ليبيا وأعداء الأمن والأمان والساعون لتقسيم البلاد، وكذلك لا يحترمون النجاحات التي حققها الشعب الليبي في الأشهر الأخيرة». وتابع: «القيادة العامة تؤكد أن الأمن يسود شرق ليبيا، بفضل الله تعالى، وبفضل تضحيات القيادة العامة ومنتسبيها الأبطال، وبناء على ما تقدم نفند ما جاء في وسائل الإعلام المتطرفة، والتي تمتهن خطاب الكراهية وبث بذور الفتنة والشقاق بين الليبين، ونؤكد أننا على استعداد تام لاستقبال الوفود رفيعة المستوى وضمان أمنها وسلامتها على أعلى مستوى».



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