المجلس العسكري في تشاد يعد بتنظيم حوار وطني

ابوظبي - سيف اليزيد - انجامينا (وكالات)

وعد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي، بتنظيم حوار وطني شامل من شأنه أن يقود إلى مصالحة وطنية وتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.

وقال الرئيس الانتقالي، في أول خطاب يلقيه منذ وفاة والده الرئيس الراحل إدريس ديبي: إن «حواراً شاملاً وطنياً يفضي إلى انتخابات شفافة، حرة ونزيهة سينظم خلال الفترة الانتقالية»، مضيفاً أن حكومة مدنية انتقالية ستعلن في أقرب الآجال عن توقيت وآليات إجراء الحوار.

وأوضح محمد إدريس ديبي أنه عين وزيرًا أول مهمته الأساسية تشكيل حكومة مصالحة وطنية، من كفاءات تمثل جميع التشاديين، مشيراً إلى أن المصالحة الوطنية والوحدة والتضامن ستكون في رأس مهام الحكومة الجديدة.

وبدت نجامينا هادئة صباح أمس، حيث انتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة بينما ظلت هناك إطارات محترقة في الشوارع بعد يوم من مقتل 5 على الأقل في اشتباكات بين الجيش ومحتجين.