الدبيبة يزور روما قريبا.. وإيطاليا تسمي قنصلا في بنغازي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية اللليبية عبدالحميد الدبيبة لزيارة روما في أول زيارة أوروبية له منذ تسميته.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الأربعاء أن الدبيبة، سيزور روما قريبا.

وأكد دي مايو في جلسة استماع بالبرلمان الإيطالي، أنه يجري التخطيط لزيارة الدبيبة، وأن بلاده تعتزم خلال الزيارة عقد منتدى أعمال للشركات الإيطالية لمواصلة زيادة فرص التعاون الاقتصادي.

وقال دي مايو، بحسب وكالة آكي الإيطالية، إن فرضية انخراط الشركات الإيطالية في إعادة إعمار مطار بنغازي برزت خلال اللقاء الأخير مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

كما كشف عن إعادة افتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي وتعيين القنصل العام "كارل باتوري" على رأسها.



وأكد دي مايو أن تعزيز الوجود الدبلوماسي الإيطالي في ليبيا سيكون ضروريا لإعادة تنشيط المشاريع المتوقفة، بسبب عدم الاستقرار في البلاد، خاصة المشروع الإيطالي للجانب الشرقي من الطريق الساحلي السريع الذي يعبر البلاد بأكملها من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية.



وتعتزم إيطاليا إعادة فتح قنصليتها في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، وأخرى فخرية جنوبي البلد المتجه نحو تحقيق الاستقرار وبناء مؤسساته.



وإيطاليا هي الدولة الغربية الوحيدة التي أبقت على سفارتها في العاصمة الليبية بعد عام 2017، خاصة أنها تمتلك مستشفى عسكريا ميدانيا في مدينة مصراتة شرقي العاصمة.



ويعمل العديد من دول العالم على إعادة افتتاح سفاراتها وقنصلياتها وبعثاتها للعمل داخل ليبيا، وذلك منذ الإعلان عن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة للبلاد في 5 فبراير/شباط الماضي، من قبل لجنة الحوار السياسي في جينيف.

