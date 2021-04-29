شكرا لقرائتكم خبر حفتر يرحب بلقاء الحكومة الليبية الموقتة في بنغازي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي إن القيادة العامة لا يربطها أي رابط بالحكومة الموقتة، سواء رابط سيادي أو خدمي وحتى على مستوى التواصل، إلا أنها ترحب بعقد اجتماع مجلس وزراء الحكومة الموقتة في أي منطقة من المناطق التي تؤمنها، وخاصة في مدينة بنغازي.

وجاء في بيان للقيادة العامة بخصوص اجتماع الحكومة الموقتة في مدينة بنغازي خلال الأيام الثلاثة الماضية أن «وسائل إعلام تابعة للتنظيمات المتطرفة وغير المهتمة بوحدة ليبيا ونجاح العملية السياسية» نشرت «معلومات كاذبة مفادها أن مدينة بنغازي غير آمنة وتعاني، والتي بسببها كما ادعت هذه الأطراف تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء وزيارة الحكومة الموقتة إلى مدينة بنغازي».

وأضاف البيان «القيادة العامة أكدت أن مثل هذه الإشاعات لا ينشرها إلا أعداء ليبيا وأعداء الأمن والأمان والساعون لتقسيم البلاد، وكذلك لا يحترمون النجاحات التي حققها الشعب الليبي في الأشهر الأخيرة».

وزاد «وتنبه القيادة العامة كل من تسول لهم أنفسهم استغلال المواقف والمستجدات على الساحة الليبية لتمرير ألاعيبهم وحيلهم من أجل زعزعة الاستقرار والأمن الذي تنعم به المناطق التي تؤمنها القيادة العام،ة وذلك بتمرير إرهابيين تكفيريين ومليشياويين مجرمين مطلوبين للعدالة، وكذلك تهريب أسلحة وذخائر تحت أي ذريعة كانت».

وتابع البيان «القيادة العامة التي أخذت على عاتقها محاربة الإرهاب والجريمة وإنقاذ الوطن من براثن المؤامرات والدسائس التي تديرها دول ومخابرات معلومة لدى الجميع وتنظيمات متطرفة تؤكد لكل الليبيين أنها لن تفرط في تضحياتها وتضحيات الشعب الليبي وتقف وستقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها، ولن تتراجع عن بناء جيش وطني قوي قادر علي صون كرامة الوطن والمواطن».