عون: لبنان لن يكون معبرا للإساءة للسعودية

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وقال خلال استقباله وفدا من أعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين، بحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله «المملكة دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهدا كبيرا لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح».
من جهته شدد وزير الصناعة عماد حب الله، على أهمية وضرورة معالجة الموضوع وتصحيح الأمور عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم.
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