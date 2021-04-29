العراق يعثر على 120 عبوة ناسفة وصاعقا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عثرت القوات الأمنية العراقية أمس على عشرات العبوات الناسفة والصواعق ومساطر التفجير في منطقة الـ7 كيلو بمحافظة الأنبار غرب العراق. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن قوة تابعة لقيادة عمليات الأنبار نفذت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة عملية تفتيش أمنية في منطقة الـ 7 كيلو بغرب العراق، أسفرت عن العثور على 40 عبوة ناسفة سعة 20 لترا مملوءة بمادة C4 شديدة الانفجار و80 صاعقا ومسطرة تفجير قامت مفارز الهندسة بإتلافها.



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