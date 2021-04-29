الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في الجوف ومأرب وتعز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قوات الجيش اليمني تحرير عدد من المواقع الجديدة بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في جبهات الجوف وتعز ومأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، إن قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، حررت مواقع جديدة شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المواقع الحاكمة في جبهة النضود، مؤكدا سقوط العديد من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، وأضاف أن المعارك أسفرت أيضا عن خسائر مادية في صفوف الميليشيات الحوثية، منها 3 أطقم تم تدميرها بقصف مدفعي لقوات الجيش، فيما دمر طيران التحالف 5 أطقم و3 عربات مدرعة، مما أدى لمصرع كل من على متنها.

وأوضح أن الجيش استعاد عددا من الأطقم والآليات القتالية وكذلك الأسلحة والذخائر المتنوعة التي خلفتها عناصر الميليشيات وراءها ولاذت بالفرار، كما أفاد البيان بأن قوات الجيش أفشلت هجمات للميليشيات الحوثية في جبهتي العبدية وجبل مراد، في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب، وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد كبير من عناصرها.

إلى ذلك، تواصل قوات الجيش اليمني تقدمها المتسارع في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيارات واسعة في صفوف الميليشيات التي تلوذ بالفرار. وحررت قوات الجيش مواقع عديدة، بينها تباب حاكمة، في جبهة مقبنة، عقب مواجهات أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية.

من جهة أخرى كشفت السلطات الأمنية بمحافظة المهرة، شرق اليمن، عن ضبط شحنة من المخدرات هي الأكبر التي يتم ضبطها خلال السنوات العشر الأخيرة. وضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، بالتعاون والتنسيق مع قوات خفر السواحل 3 أطنان من المخدرات قبالة سواحل المهرة كانت على متن قارب يستقله 3 أشخاص.

وعلى صعيد متصل، يعاني النازحون الفارون من بطش ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران الذين لجؤوا إلى محافظة مأرب من القصف الحوثي الممنهج على مخيماتهم، والمعارك الدائرة بالقرب منهم، مع النقص الحاد في إمكانات الغذاء والدواء والمخيمات، وتتضاعف المعاناة جراء الأمطار الموسمية على مأرب.

ووجهت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النزوح في مأرب، تحذيرات عاجلة للقاطنين في المخيمات القريبة من مجاري السيول والأمطار، وقالت في بيان، إنها تلقت تحذيرا من الأرصاد الجوية يفيد بحالة عدم استقرار مع توقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة في المحافظة.

ودعت شركاء العمل الإنساني، إلى سرعة التدخل وتوفير طرابيل لحماية النازحين في المخيمات، مشيرة إلى أنها تحتاج لأكثر من 100 ألف طربال لتوزيعها على الساكنين في الخيام.

النازحون في مأرب:







2,300,000 نازح



200 مخيم وتجمع



20 ألف لاجئ أفريقي



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