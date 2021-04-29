الرئيس الصومالي يدعو لانتخابات مبكرة

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وقال في كلمة نقلتها وكالة الأنباء الصومالية، إنه سيتوجه إلى البرلمان السبت المقبل «ليحظى بالتصديق لهذه العملية الانتخابية»، ودعا الأطراف السياسية إلى إجراء «مناقشات عاجلة» حول كيفية تنظيم التصويت.
وتصاعدت التوترات في العاصمة الصومالية مقديشو مطلع الأسبوع الحالي مع اندلاع اشتباكات بين أنصار الفصائل السياسية المختلفة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بشأن تأجيل الانتخابات. وفي 12 أبريل، مدد الرئيس فرماجو فترة ولايته لمدة عامين، وأصدر قانونا انتخابيا جديدا في مجلس النواب بالبرلمان.
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