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الرئيس الصومالي يدعو لانتخابات مبكرة

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعا الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، إلى إجراء انتخابات مبكرة والعودة إلى الحوار، وذلك بعد أزمة سياسية أثارها تمديد ولايته الرئاسية.

وقال في كلمة نقلتها وكالة الأنباء الصومالية، إنه سيتوجه إلى البرلمان السبت المقبل «ليحظى بالتصديق لهذه العملية الانتخابية»، ودعا الأطراف السياسية إلى إجراء «مناقشات عاجلة» حول كيفية تنظيم التصويت.

وتصاعدت التوترات في العاصمة الصومالية مقديشو مطلع الأسبوع الحالي مع اندلاع اشتباكات بين أنصار الفصائل السياسية المختلفة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بشأن تأجيل الانتخابات. وفي 12 أبريل، مدد الرئيس فرماجو فترة ولايته لمدة عامين، وأصدر قانونا انتخابيا جديدا في مجلس النواب بالبرلمان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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