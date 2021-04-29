شكرا لقرائتكم خبر زيارة عمان.. أول نشاط بعد التسريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث القول «إن الهدف من هذه الزيارة هو إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي».
وبدأ ظريف قبل أيام زيارة للعراق شملت عقد لقاءات في بغداد مع كبار المسؤولين، قبل أن يتوجه أمس إلى أربيل للقاء كبار المسؤولين في إقليم كردستان.
وكان ظريف زار قطر أيضا قبل زيارته للعراق، حيث أجرى في الدوحة محادثات مع كبار المسؤولين.
كانت هذه تفاصيل خبر زيارة عمان.. أول نشاط بعد التسريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.