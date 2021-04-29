شكرا لقرائتكم خبر زيارة عمان.. أول نشاط بعد التسريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيقوم بزيارة إلى سلطنة عمان.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث القول «إن الهدف من هذه الزيارة هو إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي».

وبدأ ظريف قبل أيام زيارة للعراق شملت عقد لقاءات في بغداد مع كبار المسؤولين، قبل أن يتوجه أمس إلى أربيل للقاء كبار المسؤولين في إقليم كردستان.

وكان ظريف زار قطر أيضا قبل زيارته للعراق، حيث أجرى في الدوحة محادثات مع كبار المسؤولين.