شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن خلال لقاء "الأعلى للإعلام": 14 مليون أسرة تستفيد من خدمات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برامج حياة كريمة تشمل إنشاء حضانات فى كل قرية بالريف المصرى، مشيرة إلى أنه تم طرح فكرة إنشاء حضانات فى مراكز الشباب والمدارس الابتدائى.

وأعلنت عن تشكيل لجنة لترخيص الحضانات غير المرخصة، متابعة: "نستهدف زيادة الحضانات فى الفترة القادمة وتوفير فرص عمل للشباب".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك 14 مليون أسرة يستفيدوا من خدمات الوزارة، بالإضافة إلى فاقدى الرعاية من المسنين، والذين يتخطوا الـ100 ألف.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور عدد من كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ في ماسبيرو.

وتتحدث الوزيرة حول وعي الأسرة المصرية وحياة كريمة، وتدير حوارًا مفتوحاً تجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.