شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: وزيرة التضامن لديها مشروعات كبيرة وغير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وبجميع المشاركين فى الجلسة الحوارية التى ينظمها المجلس حول وعى الأسرة المصرية - "حياة كريمة".

وهنأ كرم جبر الشعب المصرى بمناسبة أعياد شم النسيم وعيد العمال، مضيفًا أن وزيرة التضامن لديها العديد من الملفات الهامة وهو الجانب الهام جدا فى حياة الأسر المصرية.

وأشارالكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الى أن الحياة في مصر تسير فى اتجاهين، مساعدة جميع فئات المجتمع، وتقديم أقصي درجات الرعاية الكاملة لمحدودي الدخل، مؤكدا أن وزيرة التضامن لديها مشروعات كبيرة جدا وغير مسبوقة في تاريخ مصر، واثبتت أن هذا الوطن مسئول عن جميع أبنائه ويقدم رعاية خاصة للمحتاجين أكثر من غيرهم.

وكان بدأ منذ قليل، اللقاء المفتوح الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور عدد من كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ في ماسبيرو.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، قد عقد من قبل جلسة حوارية بحضور د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حول استراتيجية وزارة التموين لاستقبال شهر رمضان فى ظل جائحة كورونا، بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين.