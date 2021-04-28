لبنان يعلن الحجر أربعة أيام ويمنع استقبال الوافدين من الهند والبرزايل

محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ابتداءً من الساعة الخامسة من صباح السبت 1 مايو لغاية الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء 4 مايو.



فيما أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس "كورونا" بحظر دخول المسافرين القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان، عبر مطار بيروت الدولي والمعابر البريّة والبحريّة، ما لم يمضِ على وجودهم خارجها في بلد ثالث مدّة 14 يوماً على الأقل.