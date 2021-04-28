شكرا لقرائتكم خبر عن «أسلحة دمار شامل».. مفاجآت في واقعة اختطاف حاكم «ميشيجان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعدت هيئة محلفين فيدرالية في ولاية ميشيجان الأمريكية لائحة اتهام جديدة بحق المشتبه بهم في التخطيط لاختطاف حاكم الولاية جريتشن وايتمر، بعد إضافة تهم جديدة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، تشمل الاتهامات الجديدة التآمر من أجل الحصول على أسلحة دمار شامل، وانتهاكات تتعلق بالأسلحة النارية ضد ثلاثة من المشتبه بهم.

وقالت وزارة العدل في بيان إنه بحسب اللائحة الجديدة، كان المشتبه بهم يعتزمون تفجير جسر قريب "للإضرار" وتعطيل الإجراءات الأمنية الخاصة بوايتمر وجهات إنفاذ القانون.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 13 شخصا في أكتوبر من عام 2020 على خلفية اتهامات تتعلق بإحباط مؤامرة لاختطاف وايتمر.