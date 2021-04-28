اخبار العالم

لبنان: حجر 4 أيام ومنع استقبال الوافدين من الهند والبرازيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: حجر 4 أيام ومنع استقبال الوافدين من الهند والبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ابتداءً من الساعة الخامسة من صباح السبت 1 مايو حتى الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء 4 مايو.

فيما أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس "" بحظر دخول المسافرين القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان، عبر مطار بيروت الدولي والمعابر البريّة والبحريّة، ما لم يمضِ على وجودهم خارجها في بلد ثالث مدّة 14 يوماً على الأقل.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا