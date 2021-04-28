للمرة الأولى.. امرأة عربية تتولى منصبا مهما بإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الجامعة العبرية، الأربعاء، تعيين منى خوري كسابري كأول امرأة عربية على الإطلاق في منصب نائب رئيس الجامعة.

وقالت الجامعة العبرية في بيان تلقته ”الخليج 365”، إنه : "هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجامعة العبرية التي يتم فيها تعيين عضو عربي في منصب نائب الرئيس".

كما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن أن تولي كسابري هذا المنصب يأتي لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

وقالت خوري كسابري، إنه : "يشرفني أن أكون أول عربية تشغل منصب نائب رئيس الجامعة العبرية".

وأضافت: "أشعر بالثقة في أن تجربتي داخل الفصول الدراسية وفي الأدوار العليا في الجامعة ستفيدني جيدًا في تعزيز الأهداف الاستراتيجية والقيم الشمولية لهذه المؤسسة العظيمة".

وحاليًا تعمل خوري كسابري عميدًا لكلية بول باروالد في كلية الخدمة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية الجامعة العبرية.

وولدت خوري كسابري في حي وادي النسناس في حيفا.

وقد أعلن مجلس أمناء الجامعة العبرية في القدس، اليوم الأربعاء، عن انتخاب منى خوري كسباري نائبة لرئيس الجامعة للشؤون الإستراتيجية والتنوع في الجامعة.

وقالت الجامعة: "كجزء من دورها الجديد، ستكون خوري كسابري مسؤولة عن توسيع صفوف أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة مع أعضاء من المجتمعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا في الأوساط الأكاديمية، بما في ذلك اليهود الأرثوذكس والعرب والإثيوبيين وذوي الإعاقة".

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكليف خوري كسابري بتنفيذ الأولويات الإستراتيجية للجامعة، من بينها رفع الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للجامعة، وزيادة الجهود متعددة التخصصات بين حرم الجامعة الستة وتكييف أساليب التدريس ما بعد فترة جائحة كورونا".





وخوري كسبري حاصلة على ثلاث درجات من كلية الخدمة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية بالجامعة العبرية.

وقد أكملت زمالة ما بعد الدكتوراه في جامعة شيكاغو وكانت باحثة في كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة تورنتو.

في عام 2014، تم تعيينها مستشارة لرئيس الجامعة العبرية لزيادة وصول العرب إلى التعليم العالي وشغلت مناصب رئيسية في لجان مختلفة، بما في ذلك رئيس اللجنة التوجيهية للجامعة العبرية.

وفي عام 2018، تم تعيينها عميدًا لكلية العمل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية بالجامعة العبرية.

ومجالات بحثها هي العنف المدرسي وجنوح الأحداث والتنمر عبر الإنترنت.

وكان مجلس أمناء الجامعة قرر أيضا إعادة انتخاب البروفيسور آشر كوهين رئيسا للجامعة.

وقال كوهين في دعمه لخوري كسابري، إن التعددية الثقافية والتنوع في صميم الجامعة العبرية، لهذا السبب اتخذنا قرارًا رسميًا بإنشاء منصب رفيع في الجامعة يركز على تنفيذ هذه المبادئ والاستراتيجية للوصول بنا إلى هناك".

وأضاف: "الأستاذ خوري كسابري هي المرشح المثالي، إنها تدافع عن التنوع دون المساومة على النزاهة الأكاديمية أو المهنية ".

وكان موقع إسرائيل بالعربية، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قال "لأول مرة تم تعيين عربية في منصب نائب عميد الجامعة العبرية، أقدم الجامعات في إسرائيل ومن أكثرها نجاحا".

وأضاف: "بروفسور منى خوري كسابري تتبوا هذا المنصب بعد ان كانت عينت قبلها عميدة كلية الشؤون الاجتماعية وستناط بها قضايا استراتيجية هامة".

وتأسست الجّامعة العبريّة في القدس، عام 1918 وافتتحت رسميًّا عام 1925، وهي أقدم جامعة إسرائيلية والأكثر ريادة في مجال الأبحاث.

وتُصنّف الجامعة العبريّة ضمن أفضل مئة جامعة في العالم، وتحتل المركز الأوّل على الصّعيد المحلي وفق التّصنيفات الدّولية.