لأول مرة.. مسيرة بكييف لتكريم "فرقة هتلر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظم أوكرانيون، الأربعاء، مسيرة في كييف لتمجيد فرقة "غاليتشينا" التي حشدتها ألمانيا بقيادة هلتر من متطوعين أوكرانيين في الحرب العالمية الثانية.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، فإن تنظيم مسيرة "غاليتشينا"، وهي فرقة حشدتها قوات "إس إس" الألمانية النازية خلال الحرب العالمية الثانية، في كييف سابقة لم تحدث من قبل، لأن مؤيدي هذه الفرقة ينظمون المسيرة في مدينة لفوف، مركز منطقة غاليتشينا أو هاليسيا التاريخية غربي أوكرانيا.



ويرى قطاع من الأوكرانيين أن غاليتشينا قاتلت من أجل الحفاظ على استقلال أوكرانيا في أواخر الحرب العالمية الثانية، ويرون عناصرها أبطالا، في حين ترى روسيا هذا المسعى "محاولة لتمجيد مجرمين".

يذكر أن محكمة نورنبيرغ الدولية التي حاكمت مجرمي الحرب النازيين في عام 1946 أدانت قوات "إس إس" بكافة فروعها وكانت فرقة "غاليتشينا" جزءا منها بداية من عام 1943، وصنفتها "منظمة إجرامية".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وجه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا رسالة إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريس، تحمل أمثلة على تمجيد النازية في أوكرانيا.

وقال نيبينزيا في رسالته: "نتوجه إليكم عشية اليوم الدولي لإحياء ذكرى المحرقة بهدف لفت انتباهكم إلى ممارسة تمجيد الأعوان السابقين للنازيين ومرتكبي المذابح بحق اليهود والبولنديين والروس والأوكرانيين في أوكرانيا خلال الاحتلال النازي بين عامي 1941 و1944"، وفق موقع روسيا اليوم.

وأضاف: "تتطلب هذه القضية اهتماما دوليا مستمرا وإدانة واسعة النطاق، خاصة وأنه بعد انقلاب عام 2014، شجعت سلطات أوكرانيا مواطنيها، بما في ذلك جيل الشباب، على تكريم هؤلاء المجرمين كأبطال قوميين".