شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان يعلن الحجر أربعة أيام ويمنع استقبال الوافدين من الهند والبرزايل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ابتداءً من الساعة الخامسة من صباح السبت 1 مايو لغاية الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء 4 مايو.



فيما أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس "كورونا" بحظر دخول المسافرين القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان، عبر مطار بيروت الدولي والمعابر البريّة والبحريّة، ما لم يمضِ على وجودهم خارجها في بلد ثالث مدّة 14 يوماً على الأقل.