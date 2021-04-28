شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 47 وفاة و1910 إصابات جديدة بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، تسجيل 47 حالة وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الساعات ال 24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 8754 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 708265 إصابة. وأوضحت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 678175 حالة شفاء بعد تسجيل 2963 حالة إضافية.