شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 11 وفاة و 1464 إصابة جديدة بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل 11 حالة وفاة و 1464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الساعات ال 24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن وزارة الصحة، أن مجموع حالات الوفاة بالفيروس أصبح 1546، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 271145.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1535 حالة شفاء جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 254423 حالة.