شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأوروبي يتبنى قيوداً مشددة حول «المحتوى الإرهابي» على شبكات الإنترنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - (أ ف ب)

أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر الأربعاء، لقيود تتيح الفرض على المنصات الإلكترونية إزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو «ذات الطابع الإرهابي» خلال ساعة، ما يمهد الطريق لتطبيقها العام المقبل في الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية الجلسة، تمّ اعتماد النص في القراءة الثانية،من دون تصويت، في ظل عدم وجود أي تعديل للحل الوسط الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول مع المجلس الأوروبي.