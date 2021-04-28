شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا مستعدة للرد على «خطط محتملة» لشن هجمات إلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

شددت موسكو، الأربعاء، على أنها سترد على ما وصفته بـ«الخطط المحتملة» من واشنطن لشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية الروسية.

وقال مدير إدارة أمن المعلومات الدولية في وزرة الخارجية الروسية، أندريه كروتسكيخ، للصحفيين: «القدرات التكنولوجية لروسيا تسمح لنا برؤية كل شيء تماماً. من السذاجة أن تفترض أن القوة النووية العظمى، التي تخشاها أمريكا بشدة، لن ترى شيئاً، هذا مضحك»، وفق ما نقل موقع «سبوتنيك» الروسي.

ولفت كروتسكيخ، إلى أن روسيا ذكية للغاية وواثقة في هذا المجال، مذكراً بأنه في العام الماضي، اقترحت بلاده على واشنطن إقامة حوار في المجال السيبراني، بما في ذلك تدابير بناء الثقة، واستخدام خطوط الاتصال المباشر للحصول على معلومات، مضيفاً: «قدمنا ​​هذا ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن أيضاً للدول الأخرى. لم يرد الأمريكيون على هذا، لأنهم كانوا منشغلين بالفتنة الداخلية».

وفي وقت سابق، أبدى الكرملين قلقاً بالغاً إزاء نشر وسائل الإعلام لمعلومات حول هجوم إلكتروني محتمل من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذا يمكن أن يسمى «جرائم إلكترونية دولية».