شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعين جانتس وزيراً للعدل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، تعيين رئيس حزب «أزرق أبيض»، ووزير الدفاع الحالي، بيني جانتس وزيراً للعدل، متراجعاً بذلك عن موقفه السابق الرافض لهذا التعيين طوال الأشهر الماضية.

وجاء القرار، بعدما جمدت المحكمة العليا، تعيين الليكودي أوفير أكونيس لهذا المنصب، وقبل نظر المحكمة في التماسات ضد هذا التعيين.

وسيطرح نتنياهو قراره بتعيين جانتس وزيراً للعدل أمام الحكومة لاحقاً للمصادقة عليه.

وأكد نتنياهو في لائحة قدمها للمحكمة العليا، أن تعيين أكونيس كان قانونياً، لكنه عين جانتس لهذا المنصب بغية الخروج من الطريق المسدود الحالي.

يذكر أن نتنياهو يواجه أزمة في عدم المقدرة على تشكيل حكومة نتيجة عدم توافقه مع معارضيه وأبرزهم يائير لابيد، ونفتالي بينت.