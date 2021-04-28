شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تحظر دخول المسافرين القادمين من بنجلادش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - (رويترز)

ذكر بيان لوزارة الصحة الإيطالية أن السلطات فرضت اليوم الأربعاء حظراً على دخول المسافرين القادمين من بنجلادش، في خطوة تهدف إلى منع انتقال إصابات «كوفيد-19» من الدولة الآسيوية المتضررة بشدة من الفيروس.

وقالت الوزارة: «وقع وزير الصحة أمراً تنفيذياً بحظر الدخول من أي نقطة حدودية لأي شخص أقام في بنجلادش أو مر بها خلال الأربعة عشر يوماً الماضية».

وفي الأسبوع الماضي، تم فرض حظر مماثل على المسافرين القادمين من الهند. وسيتم فرض قيود على المقيمين في إيطاليا حال عودتهم.