إقامة صلاة التهجد في المساجد خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك، وفقاً لضوابط وإجراءات احترازية مماثلة لصلاة التراويح، والسماح بعودة المتابعين بنسبة 30% لحضور مباراة نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة 16 مايو المقبل، وفق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، مؤشرات قوية على الانتقال إلى مرحلة جديدة من مراحل التعافي من جائحة فيروس «كورونا».

إعلان الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث هذه الإجراءات والقرارات، خلال الإحاطة الإعلامية، وبعد 15 يوماً من بداية رمضان، حيث أداء صلاة التراويح، يؤكد الالتزام من أفراد المجتمع بتطبيق الإجراءات الاحترازية، خلال صلاة التراويح وبقية الفروض في المساجد، ما شجع على المضي قدماً في اتخاذ المزيد من القرارات التي تعزز تنفيذ مراحل التعافي، وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية للانتصار على الجائحة.

المتتبع لأعداد الإصابات الجديدة اليومية، يجد انخفاضاً لافتاً في عدد الإصابات بحدود 384 إصابة خلال 24 ساعة، حيث وصلت أمس إلى 1710 إصابات، مقارنة بـ 2094 إصابة أمس الأول. وهذا مؤشر قوي على سلامة الإجراءات المطبقة، والتعاون من أفراد المجتمع في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث شهر رمضان المبارك الذي تزداد خلاله المناسبات الاجتماعية، التي تمارس في هذه الظروف من قبل الأغلبية في أضيق الحدود، ووفق الضوابط المحددة والالتزام بالإجراءات الوقائية.

مع زيادة أعداد الذين يتلقون التطعيم الواقي من الفيروس يومياً، والالتزام بإجراء الفحوص الدورية، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية، سنلمس انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الإصابات خلال المرحلة المقبلة، ما يستلزم الاستمرار في النهج نفسه، خاصة أن الإمارات حققت مراكز جديدة في مرونة التعامل مع «كورونا»، حيث أصبحت بين أفضل 8 دول في هذا المجال، والأولى إقليمياً في جودة الرعاية الصحية.

على الرغم من الإنجازات المتتالية في التصدي للجائحة ومواجهتها، ما زالت فئة من أفراد المجتمع غير ملتزمة، وتحديداً في بعض منافذ البيع التي تشهد أعداداً كبيرة من المستهلكين، قبيل موعد الإفطار، وبعد صلاة التراويح. وقد يزداد هذا المشهد خلال الأيام المقبلة، مع الاستعداد لعيد الفطر، ما يتطلب تكثيف الحملات التفتيشية، واتخاذ أقصى العقوبات مع منافذ البيع التي لا تحرص على تطبيق التباعد، وغيره من الإجراءات الاحترازية التي تعدّ عنصراً رئيسياً وفعالاً في مواصلة تنفيذ مراحل جديدة من مراحل التعافي.

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